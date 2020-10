Den 29-årige mand, som natten til lørdag blev fundet død på Borgmester Madsens Gade i Vejle, døde som følge af en ulykke.

Han forblødte, efter han fik skåret sin pulsåre over, da han knuste en rude.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var omkring klokken 01.00 natten til lørdag, at politikredsen modtog flere anmeldelser om et muligt slagsmål eller knivoverfald på Borgmester Madsens Gade i Vejle.

Politiet rykkede ud og fandt den nu afdøde 29-årige mand, som var fra byen, liggende kvæstet på gaden.

Hans liv stod ikke til at redde.

I weekenden forlød det, at Sydøstjyllands Politi ikke kunne udelukke, at der lå en kriminel handling bag hændelsen, og to mænd, der var til stede sammen med den 29-årige, blev derfor anholdt og afhørt natten til lørdag.

De er efterfølgende løsladt igen, lyder det i pressemeddelelsen.

Nu kan politiet konkludere, at der ikke ligger en kriminal handling bag dødsfaldet:

»Tekniske undersøgelser på stedet, efterforskning og det retslige ligsyn viser nu, at den 29-årige forblødte efter en ulykke, hvor han skar sig på noget glas, da han knuste en rude. Glasset skar hans pulsåre over, og han forblødte og døde efterfølgende som følge af det,« lyder det.



Sydøstjyllands Politi afslutter dermed efterforskningen af den tragiske ulykke og har ikke yderligere kommentarer til sagen.