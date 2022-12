Lyt til artiklen

27 kilo kokain, pistoler, kidnapning og en ‘ikke ubetydelig mængde C4’ er blot nogle af de forhold som fem mænd nu er tiltalt for.

Centralt i det store sammensurium af grov kriminalitet, er anklagen om 27 kilo kokain. Fire af de fem mænd har ifølge anklagemyndigheden afhentet indsmuglet kokain, hvorefter de har solgt stofferne videre til ukendte mellemmænd.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

De tiltalte nægter sig alle skyldige. Ifølge B.T.'s oplysninger var to af de tiltalte medlemmer af Hells Angels. Den ene har dog siden forladt rockerklubben.

Han blev udleveret til Danmark fra Spanien 1. December 2021 og har siden siddet varetægtsfængslet i sagen, der en udløber af en større sag om kokainindsmugling, som af politiet er blevet døbt ‘Operation Sixpence’.

En tredje af de tiltalte, en 25-årig mand, har tidligere haft forbindelse til banden Sydkystgruppen, der ikke længere eksisterer.

Anklagerne mod ham er omfattende, da han udover kokainen, også er tiltalt for yderligere seks forhold.

I efteråret 2020 skulle han ifølge anklagemyndigheden have været i besiddelse af en 'ikke ubetydelig mængde C4', som det formuleres i anklageskriftet. Sprængstoffet skulle efter sigende anvendes i en konflikt mellem Sydkystgruppen og banden Loyal to Familia.

Desuden skulle han have opbevaret fem skarpladte pistoler, og sammen med to af de medtiltalte have solgt fire pistoler til ukendte købere.

Den 25-årige og en af de medtiltalte stod bag en kidnapning tilbage i april 2020, fremgår det af anklageskriftet.

I fire dage planlagde de kidnapningen af en person, som de overvågede ved at installere en GPS-tracker på offerets bil.

Den 21. april kidnappede de offeret og holdt ham indespærret i ni timer, hvor de truede offeret med en pistol, og med at at klippe personens fingre for en påstået gæld på 64.000 euro.

Truslerne førte også til, at offeret afleverede fire kilo kokain til de to tiltalte.

Ved en anden episode skulle den 25-årige have udsat en person for ydmygelsesvold.

Her fik en personen angiveligt først bundet sine hænder med gaffatape, inden den 25-årige og en medgerningsmand udsatte ham for vod i form af slag og spark.

Ved samme episode tvang de offeret til at tage bukserne og underbukserne af. Et optrin som de optog på mobiltelefon.

De fem mænd er i alderen 25 til 39.

Sagen vil køre som nævningesag ved Retten i Roskilde, men det er endnu uvist, hvornår sagen skal for retten.