En mand er blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en ung kvinde på 18 år på et hotelværelse i Aarhus.

Ifølge anmeldelsen fandt voldtægten sted i søndags.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Den anholdte mand, der er 21 år, bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

'Vi fremstiller en 21-årig mand, der sigtes for voldtægt af en 18-årig kvinde på et hotelværelse i Aarhus søndag eftermiddag/aften,' lyder det.

Anklageren vil anmode om dørlukning under grundlovsforhøret.

Af den grund ønsker politiet ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Grundlovsforhøret er sat til at begynde klokken 10:30 tirsdag i Retten i Aarhus.