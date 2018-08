Torsdag formiddag kom en politielev til at ramme sig selv i låret under træning på skydebanen.

København. En elev fra Politiskolen kom torsdag galt afsted under skydetræning på politiets skydebane på Selinevej på Amager.

Hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som efterforsker hændelsen, oplyser specialkonsulent Janus Rasmussen, at eleven ikke er i livsfare.

- Personen har ramt sig selv i låret, men det er ikke kritisk, fortæller Janus Rasmussen.

Politiklagemyndigheden er gået ind i sagen, fordi der er tale om et skud affyret fra et tjenestevåben, som har såret en person. I den slags sager skal Politiklagemyndigheden efterforske sagen.

- Vi bliver underrettet om, at der er sket en vådeskudsulykke i København, og vi er kørt over for at efterforske den, fortæller Janus Rasmussen.

Politiklagemyndigheden har domicil i Aarhus.

Politieleven er indlagt på Rigshospitalet til behandling for skudsåret.

/ritzau/