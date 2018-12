Der kan være sket procedurefejl i sag om voldtægtsdømt ukrainer, lyder det fra direktør i Østjyllands Politi.

Der er sandsynligvis begået procedurefejl i Østjyllands Politis efterforskning af en voldtægtssag, som i øjeblikket behandles af Vestre Landsret.

Det siger politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi.

- Det er en sag, der kommer meget bag på os, og som vi tager meget alvorligt, siger politidirektøren i en pressemeddelelse.

- Det ser ud til, at der er sket ting, der bestemt ikke er i overensstemmelse med den måde, vi normalt efterforsker straffesager på.

- Nu vil vi lade Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforske sagen færdig, inden vi konkluderer yderligere, siger Helle Kyndesen.

Meldingen kommer, efter at forsvarsadvokat Jan Schneider torsdag har krævet, at en dom på otte års fængsel ophæves og behandles på ny.

Forsvarsadvokaten har fremlagt dokumentation for, at en efterforsker fra Østjyllands Politi har fremsendt afhøringsrapporter til vidner.

Det er i strid med en instruks fra Rigsadvokaten.

Desuden har en tolk, som politiet benyttede under sagen, ifølge forsvarsadvokaten spillet en aktiv rolle i efterforskningen.

- Tolken har reelt ikke fungeret som tolk, men som medefterforsker i sagen, sagde Jan Schneider torsdag formiddag i Vestre Landsret.

Efterforskeren bad angiveligt tolken om at indhente bankoplysninger - noget der normalt kræver et tilsagn eller en kendelse fra en dommer.

I en e-mail til tolken skrev han endvidere: "Jeg har omskrevet lidt af din supergode beretning. Er du enig, slutter du bare af med din underskrift".

I en anden e-mail kalder han tolken for "agent 007 på prøve".

Østjyllands Politi vil nu undersøge, om der er brug for generelle tiltag for at undgå lignende sager.

- Borgerne må ikke være i tvivl om, at vi overholder reglerne og behandler alle sager korrekt.

- Så det er klart, at denne sag får os til at se på, om der eventuelt er behov for at vejlede vores medarbejdere yderligere, siger Helle Kyndesen.

Den 35-årige ukrainske mand blev i sommer dømt for tre tilfælde af voldtægt, vidnetrusler, afpresning og tyverier.

Ud over fængsel i otte år blev han udvist for bestandigt. Han har nægtet sig skyldig i anklagerne og anket dommen til frifindelse.

Senioranklager Rikke Holm Simonsen fra Statsadvokaten i Viborg erkendte i sin procedure torsdag, at der er begået fejl i sagen.

Men det ændrer ifølge anklageren ikke på, at de afgivne vidneforklaringer er troværdige.

Landsretten ventes at nå en afgørelse i sagen i næste uge.

/ritzau/