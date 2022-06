Lyt til artiklen

Fredag middag blev der sat punktum i sagen mod den 21-årige selverklærede vanvidsbilist Mohamad Tarek Younes. Han skal fire år i fængsel for at have påkørt betjenten Stefan Nymann så voldsomt sidste sommer, at han nu sidder i kørestol og er svært invalideret.

Derudover har han fået frakendt førerretten i otte år, mens bilen, han kørte i, skal konfiskeres. Det har Retten i Aarhus afgjort.

Den tragiske sag har påvirket mange i Aarhus. Ikke mindst Stefan Nymanns kollegaer i politiet, fordi han var på arbejde, da han blev kørt ned.

Politidirektør i Østjyllands Politi Kirsten Dyrman er lettet over, at der nu er sat et retligt punktum i sagen.

»Den tragiske hændelse er noget, der har påvirket hele organisationen og alle medarbejdere meget, så der er en vis grad af lettelse over, at der nu er faldet dom. Men det er også en milepæl, der ripper op i det tragiske, der er sket. Og det er påmindelse om, at indimellem er der ikke særlig langt fra noget kan gå godt, til noget kan gå helt katastrofalt,« siger Kirsten Dyrman.

Det er lørdag præcis et år siden, påkørslen fandt sted.

»Det har været en lang proces, hvor vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at hjælpe og samle op på de af vores medarbejdere, der var til stede den aften, det gik galt, eller som har haft et særligt tæt forhold til den pågældende kollega. Vil tilbyder psykologbistand til dem, der har brug for det. Og så fortsætter vi med at have fokus på, hvilken skæbne vores kollega og hans familie står i nu og mange år fremover,« siger politidirektør Kirsten Dyrman.

Påkørslen af betjenten Stefan Nymann skete kort efter klokken 18.00 den 18. juni i krydset Silkeborgvej / Åby Ringvej i Aarhus.

Under en politieftersættelse kørte den 21-årige med høj hastighed over for rødt og ramte betjenten, der stod i fodgængerfeltet og var i gang med at lægge en sømmåtte ud for at standse ham.

Betjenten fløj op i luften og pådrog sig en hjerneskade og delvis lammelse, som har gjort, at han den dag i dag, er stærkt invalideret.

Efter påkørslen flygtede Mohamad Tarek Younes fra stedet, mens den 31-årige betjent lå hjælpeløs og hårdt kvæstet tilbage samtidig med, at han forvoldte stor fare for de andre trafikanter, som befandt sig ved det store og meget trafikerede kryds.

Først to dage senere meldte han sig selv til politiet. Det skete efter en intensiv politijagt, hvor han var efterlyst med både billede og navn.

Foreningen Thin Blue Lines, der arbejder for at støtte tilskadekomne politiansatte, har som følge af sagen iværksat en støtteindsamling. Her er der indtil videre blevet indsamlet mere end to millioner kroner.

Indsamlingen slutter i morgen, lørdag, hvor det er årsdag for den frygtelige hændelse, som har forandret Stefan Nymanns liv for altid.

Du kan støtte indsamlingen her.