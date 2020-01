Politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard, ønsker - efter en lang karriere på næsten 43 år i politiet - at gå på pension med udgangen af marts 2020.

Det oplyser Midt og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Det har været et enormt privilegium at være ansat i dansk politi. Jeg har været omgivet af gode, loyale medarbejdere og dygtige, dedikerede ledere. Jeg kan med god samvittighed sige, at jeg lader mig pensionere fra et politi, hvor befolkningen aldrig har fået bedre betjening, og hvor de ansatte aldrig har været bedre,« siger Jens Kaasgaard.

Jens Kaasgaards karriere i politiet begyndte i 1977, hvor han som ung politifuldmægtig fik ansættelse i Hjørring politikreds.

Selv kalder han de første år i politiet ’en form for mesterlære, hvor civilt ansatte var med til lidt af hvert’. Det var en lærerig tid for den dengang nyklækkede jurist fra Ferring ved Lemvig.



Undervejs i karrieren har han bestredet poster i både Rigspolitiet og Københavns Politi, inden han i 1998 'vendte hjem’ og tiltrådte som politimester i Holstebro.

Efter politireformen i 2006 blev han politidirektør for landets geografisk største politikreds, Midt- og Vestjyllands Politi.

Politidirektør Helle Kyndesen fra Østjyllands Politi indtræder i stillingen istedet. Hun har i knapt fem år stået i spidsen for Østjyllands Politi, hvor hun har styrket såvel det borgernære og tryghedsskabende politiarbejde som indsatsen mod den tunge kriminalitet, herunder håndtering af rocker-bandekonflikter.