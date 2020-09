Det er afgørende at være på vagt, så smitte med coronavirus ikke spreder sig yderligere, advarer politichefer.

Som det ser ud lige nu, er det ikke tilfredsstillende.

Sådan lyder det fra rigspolitichef Thorkild Fogde, som henviser til, at smitten med coronavirus stiger i blandt andet København - og at for mange unge i nattelivet glemmer at holde afstand.

- Vi ser for mange håndtryk, for mange krammere, for mange grupper, for meget tæthed og for lidt ansvarlighed, siger Thorkild Fogde.

Han holder pressemøde lørdag eftermiddag foran politigården i København sammen med Københavns politidirektør, Anne Tønnes.

- Nu er det også de unges ansvar at sikre sig at holde afstand.

- Det er især de unge, der er festhungrende, som samler sig de steder, hvor de plejer at være, lyder det fra politidirektøren.

Men man skal genoverveje, om det er nødvendigt at gå i byen, for det er en alvorlig situation.

Smitten med coronavirus er på et højt niveau, påpeger hun såvel som rigspolitichefen.

/ritzau/