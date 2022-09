Lyt til artiklen

Minksagen får nu konsekvenser for to topfolk i politiet.

Det drejer sig om politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buch.

Begge får disciplinære advarsler på baggrund af deres involvering i Minksagen.

Det er tirsdag blevet besluttet af Rigspolitiet, der har behandlet personalesagerne internt.

Rigspolitiet har på baggrund af Minkkommissionens beretning haft de to politifolk i søgelyset og har altså vurderet, at det var på sin plads med disciplinære advarsler.

Med advarslerne anser man personalesagerne som afsluttet, og der vil derfor ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser for Uffe Stormly og Birgitte Buch, lyder det i en pressemeddelelse.

I Minkkommissionens beretning lød det, at Uffe Stormly i sit job som politiinspektør i Rigspolitiet under minksagen begik 'en tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger ham draget til ansvar i anledning'.

Uffe Stormly havde som leder af Nationalt Beredskabscenter i Rigspolitiet og stabschef for Den Nationale Operative Stab deltaget i et møde 5. november, hvor det blev gjort klart, at der var et hjemmelproblem i forbindelse med aflivningen af landets mange mink.

Dagen efter meddelte han så, at politiet skulle bistå Fødevarestyrelsen med aflivningen, ligesom han også godkendte de meget omtalte actioncard.

Actioncart, der altså 'kommunikerede til minkavlere, at alle mink skulle aflives, også mink på farme uden for sikkerhedszonerne' – hvilket der altså ikke var lovhjemmel til.

Birgitte Buch, som er politiassessor og juridisk sektionsleder i Rigspolitiet, godkendte ligeledes de famøse actioncard.

Hun levede ifølge Minkkommissionen ikke op til sit overordnede ansvar for, at alt gik lovligt for sig, da hun godkendte kortene.

I alt tre ansatte ved politiet har fået udpeget i forbindelse med minksagen. Den sidste er Rigspolitiets allerøverste chef, Thorkild Fogde, der på baggrund af den sønderlemmende kritik er blevet hjemsendt.