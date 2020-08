Østjyllands Politi undersøger, om der er en sammenhæng mellem drab begået i Brabrand og Viby.

Foreløbig er en enkelt mand blevet sigtet og fængslet i de tre sager om drab begået i kriminelle miljøer i Aarhus i løbet af blot 14 dage.

Men der er udsigt til flere anholdelser, lyder det tirsdag fra chefen for politiets efterforskning.

- Vi forventer flere anholdelser, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard om arbejdet med at opklare de to drab, som blev begået ved Jydsk Væddeløbsbane og ved Lenesvej i Brabrand henholdsvis 22. og 23. juli.

Ved travbanen blev den 25-årige Abukar Hassan Ali dræbt af to skud. Det skete tilsyneladende i forbindelse med en hashhandel til 1,6 millioner kroner, har politiet tidligere oplyst. I den sag er en 40-årig mand fra København varetægtsfængslet.

I Brabrand mistede Mohammad Al-Zerjawi på 42 år livet, da han blev stukket med kniv. I denne sag er ingen endnu blevet sigtet. Offeret var tilknyttet rockerklubben Satudarah, er det kommet frem.

Det tredje drab, som optager efterforskerne i Østjyllands Politi, skete 6. august i Vårkjærparken i Viby J. Her blev en 22-årig mand fundet dræbt af skud i en bil, som holdt ved en boligblok.

I undersøgelserne ser politiet blandt andet på, om der kan være en forbindelse mellem forbrydelserne.

- Vi er ikke blinde for, at der kan være en sammenhæng mellem Lenesvej og Vårkjærparken. Det er med i vores arbejde, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Han ønsker ikke at gå i detaljer - men understreger, at efterforskningen af det seneste drab fortsat er på et tidligt stadie.

/ritzau/