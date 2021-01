PET er overordnet i forhold til Københavns Politi, siger tidligere politidirektør Johan Reimann.

Det er helt i orden, at politiet sørger for en vis afstand mellem demonstranter og den magthaver, de vil protestere imod.

Det er synspunktet, som den tidligere politidirektør i Københavns Politi Johan Reimann har med sig til en afhøring fredag i Tibetkommissionen.

Her får han luft for sin uenighed med kommissionens tidligere konklusioner i en beretning, som kom i 2017.

Hans betjente arbejdede med en "klart ulovlig" ordre om at gribe ind mod demonstranters ytringsfrihed, har kommissionen sagt om politiets indgreb under statsbesøget af Kinas præsident i 2012.

- Jeg synes ikke, at kommissionen er nuanceret nok i vurderingen af episoderne, siger Johan Reimann.

Helt usædvanligt blev Tibetkommissionen nedsat på ny i 2018. Den er nu i gang med over 100 afhøringer, ligesom den har modtaget 182 millioner dokumenter. Opgaven er at klarlægge håndteringen af officielle kinesiske besøg.

Johan Reimann afviser, at han dengang kendte til, at betjente for eksempel tog flag ud af hænderne på folk.

I øvrigt lægger han vægt på, at det ikke kun er sikkerheden, som politiet skal tænke på ved et statsbesøg.

- Der skal også tages højde for, at besøget skal gennemføres værdigt og ordentligt. Det er jo ikke sådan, at dronningen og præsidenten skal løbe spidsrod mellem demonstranter, siger den tidligere politidirektør.

- Man skal have adgang til at synge og råbe slagord, men det skal ske på passende afstand, understreger Johan Reimann.

Udspørgeren vil vide, om personer i en kortege skal kunne høre, hvad der siges i en megafon.

- Der er ikke pligt til, at der sker en konfrontation. Det følger af forsamlingsfriheden, svarer han.

Kommissionen har tidligere slået fast, at det var en særlig stemning, som PET og Udenrigsministeriet havde skabt, som fik politiet til at begå ulovlighederne.

Inden statsbesøget af præsident Hu Jintao skrev PET en trusselsvurdering til Københavns Politi. Heri stod, at kineserne var bange for at tabe ansigt. De ønskede ikke, at demonstranter skulle være synlige.

Fredag påpeger Johan Reimann, at PET er overordnet i forhold til Københavns Politi. Og at trusselsvurderingen kan læses som en befaling.

- PET er overordnet i enhver relation, siger Reimann.

Politifolk har forklaret, at de også tidligere har sørget for, at kinesiske gæster ikke fik tibetanske flag at se. Traditionen forklarer juristen med snak på arbejdspladsen mellem betjentene.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at der har være en fælles bevidsthed om, at det var et særligt problem, hvis der var tibetanske manifestationer.

Denne bevidsthed nåede dog aldrig op til politidirektørens niveau, forklarer han.

/ritzau/