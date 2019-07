Der er dårligt nyt til ofrene for kriminalitet i hovedstaden.

Københavns Politi er så presset efter et travlt forår, at det vil have en effekt for politiets indsatser resten af året. Det erkender Rikke Laulund, som er stabschef i Københavns Politi, overfor B.T.

»Københavns Politi har oplevet et særligt travlt forår, der har krævet en ekstraordinær indsats af vores folk. Samtidig har vi de seneste år fået en række nye opgaver, der har skullet løses med de tilgængelige ressourcer,« siger Rikke Laulund.

Eksempelvis har Københavns Politi måttet prioritere at bruge betjente til ekstraordinære opgaver som demonstrationer arrangeret af islamkritiker Rasmus Paludan samt folketingsvalget.

»Det har resulteret i en del overarbejde, som vi afhjælper med en kombination af udbetaling og afspadsering. Det vil have en effekt på vores indsatser resten af året, selvom vi vil forsøge at tilrettelægge det, så borgerne mærker mindst muligt til det,« Rikke Laulund.

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

B.T. har i den seneste måned afdækket, hvordan sagsbehandlingstiden af kriminalitet mod borgerne er steget drastisk de seneste år. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 kun gik 212 dage.

Rigspolitichef Jens Henrik Højberg sagde da også i sidste uge, at han nu vil have politikredsene til at prioritere at få sat sagsbehandlingstiden ned.

I København viser tallene, at ofrene for både personfarlig kriminalitet, røveri, indbrud, sædelighedsforbrydelser og tyveri har oplevet en stigende sagsbehandlingstid. Efter udmeldingen fra ledelsen i Københavns Politi om, at den hårde tid vil have en effekt resten af året, er der frygt for, at sagsbehandlingstiderne slet ikke vil falde, som det ellers er lovet.

»Det vil have den konsekvens, at vi ikke kan knalde de sagsbunker af så hurtigt, som vi gerne vil og dermed få nedsat sagsbehandlingstiderne,« siger Anette Nielsen, der er næstformand i Københavns Politiforening, og fortsætter:

»Sagsbehandlingstiderne vil af den grund formentlig forblive høje eller stige, da Københavns Politi henover foråret og sommeren har brugt flere ressourcer, end der er.«

Formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, mener, at udfordringerne med at bringe sagsbehandlingstiderne ned i en tid med mange ekstra opgaver til politiet, er dybt utilfredsstillende for alle.

»Det er enormt trist for de forurettede i den her situation, men det er befriende, at ledelsen siger det, som det er. For vi kan ikke trylle sagsbehandlingstiderne ned på grund af overarbejde, som gør, at der er færre folk til at løse sagerne,« siger han.

Som B.T. har afdækket, er der udfordringer med stigende sagsbehandlingstiden i hele landet, og Claus Oxfeldt vurderer da også, at udfordringer med overarbejde vil have konsekvenser for politiindsatsten i alle kredse.

Sagsbehandlingstid i de enkelte politikredse Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: Nordjylland: 398

Østjylland: 413

Midt- og Vestjylland: 291,3

Sydøstjylland: 303,6

Syd- og Sønderjylland: 296

Fyn: 285,9

Sydsjælland og Lolland-Falster: 280,5

Midt- og Vestsjælland: 335,3

Nordsjælland: 363,7

Københavns Vestegn: 378,8

København: 378,7

Bornholm: 80,6

Landsgennemsnit: 340 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019

»Vi har omkring en million overarbejdstimer i politiet, som vi ikke kan afvikle. Vi er simpelthen for få mennesker til for mange opgaver,« siger han.

Til august er justitsminister Nick Hækkerup (S) indkaldt til samråd om den stigende sagsbehandlingstid, og både ministeren selv samt flere politikere har allerede meldt ud, at der skal findes løsninger, så ofrene for kriminalitet ikke længere skal udsættes for så lang ventetid.