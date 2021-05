Den forsvundne engelske pige Madeleine McCann ville for få dage siden være blevet 18 år.

Og hendes forældre klynger sig fortsat til et mikroskopisk håb om at gense hende i live.

Men ifølge politiet skyldes hendes forsvinden, at hun er blevet dræbt – og drabet fandt sted i Portugal.

Det fastslog den tyske efterforskningsleder og statsadvokat Hans Christian Wolters forleden ifølge engelske Daily Mail.

Han leder anklagemyndighedens arbejde med at finde tilstrækkeligt med beviser til at opbygge en sag mod den 44-årige tyske seksualforbryder Christian Brueckner, der er hovedmistænkt som gerningsmanden.

Udtalelsen kom, da efterforskningslederen blev spurgt, hvor han regnede med, at drabet havde fundet sted.

»I Portugal. Jeg er optimistisk, omkring at vi vil opklare denne sag,« lød svaret.

Dermed punkterede han Maddies forældres håb om igen at komme til at se deres forsvundne datter, der i 2007 forsvandt sporløst fra et hotelværelse i Portugal.

Tysk politi er ikke i tvivl om, at den 44-årige Christian Brueckner er ansvarlig for Maddies forsvinden. Vis mere Tysk politi er ikke i tvivl om, at den 44-årige Christian Brueckner er ansvarlig for Maddies forsvinden.

Senest gav forældrene udtryk for håbet i denne uge, hvor Maddie ville være fyldt 18 år.

'Tillykke med de 18 år, Madeleine. Vi elsker dig, og vi venter på dig, og vi giver aldrig op,' lød ordene fra Gerry og Kate McCann på den officielle Facebookside for eftersøgningen af datteren.

Ifølge den tyske efterforskningsleder regner man med i slutningen af sommeren at være i stand til at rejse mordtiltale mod Christian Brueckner, som i forvejen sidder bag tremmer i Tyskland for narko.

Han har siden juni i fjor været hovedmistænkt i sagen om Madeleine McCanns mystiske forsvinden.

Kate og Gerry McCann har hele tiden kæmpet for at finde deres datter. Nu bliver der måske sat er punktum i sagen. Foto: ANDREW WINNING Vis mere Kate og Gerry McCann har hele tiden kæmpet for at finde deres datter. Nu bliver der måske sat er punktum i sagen. Foto: ANDREW WINNING

De tyske myndigheder har foreløbig ikke i detaljer villet fortælle, hvorfor man er så sikre på, at den nu 44-årige tysker er skyld i den engelske piges død. Der skulle dog ikke være tale om retsmedicinsk bevismateriale.

Den sigtede Christian Brueckner er tidligere dømt 17 gange for blandt andet voldtægt, overgreb på mindreårige, besiddelse af børneporno, røveri, indbrud og narkotikabesiddelse. Og ifølge den tyske anklagemyndighed har han altså med stor sikkerhed også kidnappet og dræbt den lille pige i 2007.

Når han er færdig med at afsone sin nuværende narkodom, skal han afsone en straf på syv års fængsel for voldtægt af en 72-årig, amerikansk kvinde i et portugisisk ferieområde i 2004.

Det var også fra et hotelkompleks i Portugal, at den knap fire år gamle Madeleine McCann forsvandt fra sin seng, mens hun sov 3. maj om aftenen i 2007.

Madeleine McCann var knap fire år, da hun forsvandt under en ferie i Portugal i 2007. Foto: REAL MADRID TV / HANDOUT Vis mere Madeleine McCann var knap fire år, da hun forsvandt under en ferie i Portugal i 2007. Foto: REAL MADRID TV / HANDOUT

Den lille pige lå på et værelse med sine yngre tvillingesøskende, mens hendes forældre spiste på en nærliggende restaurant. Forældrene og deres vennepar skiftedes til at tjekke børnene hver halve time, men da Madeleine McCanns mor, Kate McCann, kom ind på værelset omkring klokken 22, var den lille pige væk.