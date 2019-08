Vidner i sag om eksplosion ved Skattestyrelsen opfordres til at henvende sig. Politiet efterforsker bredt.

Eksplosionen ved Skattestyrelsen i København betegnes af politiet som en meget alvorlig sag.

- Et angreb som dette hverken kan eller vil vi acceptere, lyder det fra chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov i en pressemeddelelse onsdag.

Han siger, at efterforskningen i sagen er både bred og omfattende. En voldsom eksplosion raserede facaden på Skattestyrelsens bygning på Østerbro i København sent tirsdag aften.

Hvis personer har set noget mistænkeligt i området eller har vigtig viden, bør de gå til politiet, lyder det i en appel fra Københavns Politi.

Den er også rettet til beboere i området. De kan kontakte en såkaldt mobil politistation, som politiet har kørt hen til Nordhavn Station, som er tæt på gerningsstedet.

Politiet har foretaget en række tekniske undersøgelser, men onsdag formiddag siger man, at det endnu er for tidligt at drage en konklusion.

