En solrig torsdag har fået folk til at søge mod parker og pladser. Politiet er skuffet over manglende afstand.

Solen skinner, og det har fået folk ud til byernes grønne pletter.

Men ikke alle er gode nok til at holde afstand i det gode vejr, mener rigspolitichef Thorkild Fogde.

Jo mindre afstanden er, jo større er risikoen for, at coronavirus bliver spredt yderligere i samfundet.

- Smittefaren er ikke drevet over, og Rigspolitiet er i dialog med politikredsene om problemet, skriver han på Twitter torsdag aften.

Billeder fra blandt andet Islands Brygge i København viser da også, at mange har sat sig langs vandet og på græs for at nyde solens stråler.

En del går også tur i det gode vejr.

Tidligere på dagen satte også Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, sig til tasterne og gav en opsang, fordi han var forarget over manglende afstand mellem folk.

- Jeg er dybt rystet og enormt skuffet. Netop været forbi Kalvebod Brygge og kigget over på Islands Brygge. Hvad sker der dog med jer, københavnere? Begge steder - RENT FLUEPAPIR, skrev han på Twitter.

Han oplyser efterfølgende, at han har været i kontakt med Københavns Politi om sagen. Politiet er ifølge Oxfeldt opmærksom på de områder, han nævner, og ordensmagten patruljerer desuden også stedet til vands.

Søren Pape Poulsen (K), der er tidligere justitsminister, er også opmærksom på emnet. Han beder folk om at stramme op.

- Så alle jer, der klumper sammen - stop det og respekter retningslinjerne. Kun sådan får vi åbnet mere 10. maj, skriver han på Twitter.

Der er i øjeblikket et forbud mod at samles mere end ti personer - både indendørs og udendørs. Folk bør holde to meters afstand til hinanden, lyder retningslinjerne.

Forbuddet mod at være samlet mere end ti gælder foreløbigt frem til 10. maj.

/ritzau/