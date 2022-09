Lyt til artiklen

Strandvejen i Køge er helt spærret på ubestemt tid mellem Billesborgvej og Stevnsvej.

Det skyldes et uheld, hvor en politibil var involveret.

»Jeg kan bekræfte, at en patruljevogn og en anden personbil har været involveret i et færdselsuheld,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi, Emil Grønning.

»Uheldet skete i forbindelse med, at patruljebilen under udrykning var på vej til et andet alvorligt færdselsuheld,« tilføjer han.

Uheldet skete klokken 9.28.

Midt- og Vestsjællands Politi kan ikke oplyse yderligere om uheldet – herunder om der er sket personskade.

Det skyldes, at sagen er overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fordi en politibil var involveret i uheldet.

Ifølge Emil Grønning tyder det på, at vejen snart kan genåbnes.