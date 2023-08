Torsdag eftermiddag satte en patruljebil fra Syd- og Sønderjyllands Politi efter en knallert.

Den lykkedes dog med at slippe fra politiet gennem Esbjergs gågade.

Kvalerne stoppede dog ikke her. For da politibilen vendte om, ramte den en kvindelig cyklist.

»Patruljevognen skal vende, de drejer ind med bagenden og skal til at køre fremad, og så er der en cyklist, som er kørt ind foran. De strejfer hende lige, og hun vælter om på siden,« forklarer vagtchef ved politikredsen Michael Karlsen.

Kvinden kom en tur på hospitalet, men har det godt.

Hvem der bærer ansvaret for uheldet er endnu for tidligt at sige.

»Det bliver en juridisk vurdering.«

Dominobrikken, knallertkøreren, som startede alt dette, er, så vidt vides, også fortsat på fri fod i Esbjergs gader.