Lørdag aften er en politibil under udrykning stødt sammen med en anden bil på Frederikssundsvej nær Brønshøj Torv i København.

To betjente sad fastklemt i politibilen, men er nu kommet ud af køretøjet.

Det bekræfter vagthavende ved Københavns Politi Kristian Rohdin over for B.T.

»De er kommet ud af bilen nu. Og ingen er kommet til skade,« siger han.

Den anden bil, der var involveret i ulykken, var ikke eftersat af politiet. Politiet var ude på en politiforretning med udrykning, da de to biler stødte sammen, oplyser Kristian Rohdin.

Sammenstødet mellem politibilen og den anden bil skete, der hvor villavejen Tuxensvej løber ud i Frederikssundsvej.

6. juli sidste år skete der en tragisk trafikulykke netop der.

En 10-årig dreng blev påkørt af en højresvingende bilist.

Drengen blev fastklemt under bilen og døde den 10. juli af sine kvæstelser.

Trafiksikkerheden på Frederikssundsvej bekymrer Brønshøj-Husum Lokaludvalg så meget, at lokaludvalget 18. december 2020 sendte et brev til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune med en opfordring til, at kommunen får udarbejdet en helhedsplan for trafikken på Frederikssundsvej.

Opdateres …