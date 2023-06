En politibil er blevet påkørt ved Kongens Nytorv i Gothersgade i København.

Det bekræfter vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

B.T.s journalist på stedet oplyser, at en uniformeret betjent i bilen bliver tilset af hvad der angiveligt er en læge.

Politibetjenten, der sad i den slem tilredte politibil, er nu blevet overført til en ambulance, oplyser B.T.s journalist på stedet.

»Jeg bekræfter at der er sket et færdselsuheld hvor en af vores patruljer er involveret. Det hele er så nyt, at vi ikke kan sige mere på nuværende tidspunkt,« oplyser vagtchefen til B.T.

På billeder fra stedet kan man se mindst to ambulancer og adskillige politibiler er til stede i krydset ved Kongens Nytorv, som netop nu er spærret af i forbindelse med uheldet.

En sort personbil, der så ud til at være involveret i ulykken blev kørt væk fra stedet.

Opdateres...