Ifølge Ekstra Bladet kørte en politibil op i en anden med over 200 kilometer i timen.

København. Mindst to politifolk er kommet slemt til skade på Helsingørmotorvejen i forbindelse med en biljagt.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at uheldet skete, at da den ene patruljevogn kørte op bag i den anden. Patruljerne kørte over 200 kilometer i timen, fordi man var i gang med en biljagt på motorvejen.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er til stede. Vagtchefen kan dog ikke fortælle mere om de nærmere omstændigheder kort før klokken 17.

»Vi er derude, men det er for tidligt at komme nærmere ind på det, der er sket,« siger vagtchefen.

Ifølge Ekstra Bladet er den bil, politiet jagtede, endnu ikke blevet tilbageholdt.

