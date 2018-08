Politiet mener, at en 50-årig grønlandsk kvinde var skyld i, at flere betjente kom til skade under uroligheder på Christiania 31. maj. Det fremgår af et anklageskrift mod kvinden.

En kontroversiel video, optaget fra et vindue under urolighederne, viser, hvordan kvinden bliver skubbet af en kampklædt betjent, så hun falder bagover og banker hovedet ned i jorden. Betjenten, der skubbede hende, bliver undersøgt at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), men samtidig fører Københavns Politi en sag mod kvinden.

Under selve urolighederne blev hun ikke anholdt, men dagen efter rykkede politiet igen ud til Christiania og anholdt kvinden på hendes bopæl. Hun har siden da siddet varetægtsfængslet.

Sagen mod hende var oprindeligt berammet til 9. august, men fordi to politividner var rejst på sommerferie, måtte sagen udskydes.

Den 50-årige kvinde er tiltalt for sammen med en gruppe identificerede og uidentificerede personer at have overfaldet politiet under deres indsats mod den organiserede hashhandel på Christiania.

Ifølge anklageskriftet kastede kvinden to sten mod politiet. Stenkastene ses på videooptagelser optaget af politiets aktionskameraer. Ifølge tidsstemplerne på videomaterialet skulle kvinden have kastet stenene klokken 16.43 og 16.45.

Derudover er det anklagemyndighedens opfattelse, at kvinden 'ved sin tilstedeværelse og adfærd tilskyndede andre til lignende angreb med kast af blandt andet sten og flasker til følge, alt hvorved politibetjente kom til skade.'

Derudover er kvinden tiltalt for at være i besiddelse af seks gram hash til eget forbrug.

Under et grundlovsforhør 1. juni forklarede kvinden, at hun intet huskede fra episoden.

»Jeg kan ikke huske det. Jeg havde drukket vodka, Bailey, Guld Tuborg, og så havde jeg røget hash,« sagde hun ifølge Ritzau.

Der er endnu ikke afsat en ny dag til retssagen.