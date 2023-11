»Alle ved, hvem de er, og hvad de har gjort.« »Fire voldspsykopater og luderbetjente.«

Flere medarbejdere ved Sydøstjyllands Politi er siden DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet' blevet hængt ud på sociale medier med navn og billede, blevet udsat for trusler, chikane og adskillige skældsord.

Trusler og chikane i så alvorlig en grad, at politikredsen blandt andet har set sig nødsaget til at betale for genhusning af to medarbejdere sammen med deres familier.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Folketingets Retsudvalg.

»Politikredsen har herunder betalt for, at to medarbejdere med familie har taget ophold uden for egen bolig i ca. en uge, da chikanen var på sit højeste,« lyder det.

Det fremgår også af svaret, at en mindre gruppe medarbejdere vurderes »svært udsat for chikane og trusler,« som også er blevet rettet mod de pågældende medarbejderes familier.

»Jeg vil gerne understrege, at chikanen af offentligt ansatte er dybt uacceptabelt. Der er behov for, at vi gør noget ved, at offentligt ansatte i stigende grad bliver udsat for chikane i forbindelse med, at de passer deres arbejde,« lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard.

Rigspolitiet understreger også i svaret, at chikanen er helt uacceptabel og vil blive efterforsket i relevant omfang.

B.T. har været i kontakt med tillidsmanden for Sydøstjyllands Politi, der ikke ønsker at kommentere sagen nærmere.

Siden dokumentaren er den nu 17-årige Farhad Tober blevet genforenet med sin familie i Tyskland.

Kritikken mod Sydøstjyllands Politi er dog langt fra stoppet. Politikredsen er nemlig blevet kritiseret for flere episoder, hvor betjente har optrådt voldsomt og voldeligt.

En adfærd, der har fået Sydøstjyllands Politi til at nedlægge deres specialpatrulje med civilklædte betjente.

»Forløbet omkring politikredsens specialpatrulje, og de episoder, som vi senest har set, rokker desværre ved den tillid,« lød det fra politidirektør Jørgen Abrahamsen.

Mandag var der desuden indkaldt til krisemøde i politikredsen, efter at omkring 200 politifolk i Vejle i sidste uge erklærede mistillid til politidirektøren.

