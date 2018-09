En betjent erkender mandag i Københavns Byret, at han over en årrække havde en lang række samtaler over sociale medier med piger ned til 11 år.

Samtaler, som ifølge anklagemyndigheden har seksuelt indhold.

Den 58-årige mand står tiltalt for stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelse af 25 piger i alderen 11 til 18 år.

»Jeg prøver ikke at løbe fra de ting, jeg har skrevet. Jeg har dummet mig, og jeg lægger mig fladt ned,« siger han.

Der dermed ingen vidner i sagen, som ventes afsluttet i begyndelsen af oktober.

Opdateres...

/ritzau/