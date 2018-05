Et vådeskud i Krystalgade giver ingen grund til at tro, at arbejdsforhold skal ændres, siger politiforbund.

Det er en ulykkelig og uheldig situation, siger Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet om et vådeskud, der lørdag ramte en betjent i synagogen i Krystalgade i København.

Klik her og se mere TV fra Localeyes.dk

Nu skal forholdene evalueres, men efter alt at dømme ser det ud til, at det er sket ved en fejl, lyder vurderingen.

- Jeg har ingen grund til at tro, at der er noget omkring sikkerhedsforholdene, der skal ændres.

- Jeg har slet ikke hørt noget kritisk i forhold til samarbejdet inde i Krystalgade. Jeg tager det, som det er. Et uheld og en ulykke, siger han.

Betjenten blev ramt i armen af skuddet, der faldt i vagtstuen ved synagogen.

Det var en af forsvarets folk, der kom til at afgive skuddet, som rammer betjenten.

Betjenten er hverken i livsfare eller kritisk tilstand. Men han blev dog såret under episoden og blev fragtet til hospitalet.

- Det er tragisk, når sådan noget sker. Men det kan ske, og det sker også hos os. Det er ikke kun en soldat, der kan gøre det.

- Men en er selvfølgelig en for meget, siger Oxfeldt.

Episoden er også blevet bekræftet af Forsvaret. Men det har søndag formiddag ikke været muligt at få klarlagt de nærmere omstændigheder omkring skuddet.

Hverken Forsvaret eller Københavns Politi har yderligere detaljer, de vil oplyse, da Ritzau spørger.

Sagen er givet videre til den militære anklagemyndighed, Forsvarets Auditørkorps, der skal undersøge episoden.

- Man sætter sig altid ned og vurderer, om man kan gøre et eller andet. Nu bliver det jo også undersøgt. Det skal det altid - også når politiet afgiver et skud.

- Uden at vide det, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at han har det af helvedes til - ham soldaten der har afgivet skud, siger Claus Oxfeldt.

Siden september sidste år har betjentene, der bevogter synagogen, haft selskab af soldater.

/ritzau/