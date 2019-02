Flere kanonslag eksploderede søndag under demonstration med kontroversiel debattør og partileder i Aarhus.

En politibetjent er søndag kommet lettere til skade under en demonstration.

Det skete ifølge Aarhus Stiftstidende under en demonstration i Aarhus-bydelen Tilst. Demonstrationen var anført af leder af partiet Stram Kurs Rasmus Paludan.

Betjenten blev ramt af fyrværkeri i maven. Aarhus Stiftstidende skriver, at "en række kanonslag" eksploderede under demonstrationen.

Stram Kurs er et stærkt højreorienteret parti, som i weekenden har været i Aarhus for at feste og demonstrere.

Partiets leder, Rasmus Paludan, blev midlertidigt evakueret, da der blev affyret fyrværkeri under demonstrationen, som fandt sted ved Tilst Hallen.

Østjyllands Politi er gået i gang med at efterforske sagen under straffelovens paragraf 252. Denne paragraf bruges i sager, hvor en person har forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Politiinspektør Jesper Bøjgaard fortæller, at politibetjenten trods sine skader er sluppet heldigt fra hændelsen.

- Kollegaen ser heldigvis ud til at slippe med lettere tilskadekomst. Men havde eksplosionen ramt 50 centimeter højere, så kunne det være gået helt galt, siger han til Aarhus Stiftstidende.

/ritzau/