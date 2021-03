Der var sandsynligvis tale om racisme, da to politibetjente tilbage i november 2018 omtalte tre unge mænd med indvandrerbaggrund som »kakkelovnsrør.«

Sådan lyder vurderingen fra diskriminationsforskeren Mira C. Skadegård.

»Man finder en måde at skabe en henvisning, så politiet ved, hvad der bliver talt om. Når man gør det på den måde, så er der stor sandsynlighed for, at der kan være tale om racisme.«

For at forstå sagens kerne, er vi nødt til at skrue tiden tilbage til den sene novemberaften i 2018. Ifølge Politiken og Horsens Folkeblad, som begge har dækket sagen, stoppede to politibetjente en bil med tre unge mænd. De tre unge mænd havde alle indvandrerbaggrund og havde tilsyneladende kørt med 180 kilometer i timen på motorvejen syd for Horsens kort forinden.

Da den ene betjent kort tid efter kontaktede vagtcentralen for at beskrive situationen, blev det formuleret på følgende måde.

»Vi står herude med tre kakkelovnsrør, der har lavet lort i den.«

Siden er der blevet rejst tiltale mod de to politibetjente for misbrug af deres stilling, og i den forbindelse ordvalget »kakkelovn« vakt opsigt på Christiansborg, hvor politisk leder af Frie Grønne, Sikandar Siddique, ifølge Politiken mener, at det er »dybt racistisk« og et udtryk for et generelt problem i dele af dansk politi.

Og spørger man Mira C. Skadegård, så er udtalelsen således isoleret set racistisk.

»Det er racisme, når man reducerer mennesker til det, man ser dem som, når man kun har set, at de har en anden hudfarve. Man gør mennesker til en slags, og så er vi ude i racistisk adfærd,« lyder det.

Tilbage på Christiansborg er der uenighed om, hvorvidt udtalelsen er udtryk for et generelt problem. Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, siger til Politiken, at ordet »kakkelovnsrør« taget ud af en sammenhæng ikke lyder godt.

»Men jeg tror også, man skal have forståelse for, at adrenalinniveauet er højt oppe, det er en sen nattetime, det er tre indvandrere, og de har været ude at køre rigtig stærkt,« tilføjer han til avisen.

For Mira C. Skadegård er det dog vigtigt at understrege, at det i princippet er ligegyldigt, om det er »rigtigt eller forkert«. Sagens kerne er, om handlingen er racistisk.

»Og det lyder den til at være, fordi de bruger den formodede oprindelse, hvad de ser og agerer på det synlige.«

Beklager sprogbruget

Retten i Horsens behandler i disse dage sagen mod de to mænd, hvor de er tiltalt for at have brugt ulovlige midler til at fremtvinge en tilståelse samt for at misbruge deres stilling. Sidstnævnte sammen med sagslederen ved vagtcentralen.

Alle nægter de sig skyldige, men undervejs i sagen har den betjent, der anvendte ordet »kakkelovn,« ifølge Politiken beklaget sit sprogbrug. Den ene af de tre forurettedes advokat mener imidlertid, at netop den formulering bør indgå som en skærpende omstændighed, hvis de betjentene bliver kendt skyldige.

Sydøstjyllands Politi oplyser til B.T., at de ikke kan udtale sig om verserende sager.

Der ventes at falde dom i sagen tirsdag.