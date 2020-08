En 37-årig politibetjent var et af ofrene for en alvorlig trafikulykke på Falster lørdag, hvor to personer mistede livet.

Han var på vej hjem fra arbejde, da ulykken indtraf.

Det skriver Thin Blue Line, en forening, der blandt andet støtter tilskadekomne i dansk politi og deres pårørende, på Twitter.

'Lørdag morgen mistede en dygtig og afholdt kollega livet i et alvorligt færdselsuheld,' skriver foreningen og fortsætter:

'Kollegaen havde været på overarbejde med sin hund i forbindelse med assistance til Vestegnens politikreds.'

Ulykken skete omkring klokken otte lørdag morgen ved Bruntofte på Falster, hvor to biler kørte frontalt sammen.

Flere ambulancer kom til ulykkesstedet, og en lægehelikopter nåede også frem. Desværre døde den ene bilist umiddelbart efter sammenstødet, mens den anden omkom, mens der blev ydet førstehjælp.

I den modkørende bil sad en 31-årige kvinde.

Det er endnu uklart, hvad der præcis er sket i minutter før sammenstødet.

Politiet formoder dog, at ulykken skete i forbindelse med en overhaling.

Foreningen oplyser, at den 37-årige politibetjent efterlader sig en hustru og to mindre børn.

'Intet kan dulme de efterladtes smerte og sorg, og vi sender styrke og varme tanker til begge implicerede familier!'

'Ære være dit minde kære kollega!,' skriver Thin Blue Line på Twitter.