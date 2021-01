Politiet har anholdt en betjent, som menes at have udlejet lokaler til bordeller i Hvidovre og København.

En politibetjent er blevet anholdt for rufferi i København.

Ifølge sigtelsen skulle politibetjenten i sin fritid have tjent et større beløb på at drive bordeller sammen med en 33-årig forretningsmand. Politiet kræver ham varetægtsfængslet.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har en sag vedrørende rufferi, hvor vi sigter og fremstiller to personer med begæring om varetægtsfængsling, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, afdelingen for organiseret kriminalitet, til avisen.

Ifølge sigtelsen har de to mænd udlejet lokaler til bordeller på fire adresser i Hvidovre og København.

De skulle desuden have stået for at lave annoncer på hjemmesiden escortguiden.dk.

Politibetjenten fremstilles torsdag klokken 13 i grundlovsforhør. Politiet har bedt om, at grundlovsforhøret kommer til at foregå bag lukkede døre.

/ritzau/