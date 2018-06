En politiassistent er blevet frifundet for embedsmisbrug, men er dømt for at krænke privates ret.

Viborg. En politiassistent fra Midt- og Vestjyllands Politi er onsdag i Vestre Landsret blevet idømt 8 dagbøder à 250 kroner for at krænke privates ret.

Den 41-årige var tiltalt for i flere tilfælde at have misbrugt sin stilling i en kontrovers med to unge mænd fra Viborg, som flere gange har været i konflikt med politiet.

Politimanden mente, at de to mænd havde indrykket en falsk sexannonce i hans navn. Han anmeldte derfor de to mænd til politiet, samtidig med at han opfordrede kollegerne til at holde skarpt øje med dem.

- Jeg giver kage, hver gang nogen snupper en af de to spasmagere for en ulovlighed, uanset om det er §54, euf, gået over for rødt lys eller andet. God fornøjelse (smiley), skrev manden i en e-mail til sine kolleger.

Han kom også med en anden opfordring i en e-mail til en kollega:

- Der skal ransages og visiteres helt i bund oralt, analt samt i urinrøret.

Anklagen gik på, at politiassistenten havde misbrugt sin stilling dels ved at opfordre kollegerne til at rette særligt fokus på de to mænd, dels ved at han havde foretaget en række opslag på de to mænd i politiets registre.

Men politiassistenten fastholdt, at opfordringen til kollegerne ikke havde nogen sammenhæng med den sag, han selv havde kørende mod de to mænd.

Opfordringen var udelukkende baseret på, at de to mænd tidligere havde vist sig i besiddelse af narko, sagde han.

Han sagde også, at ordene om de omfattende kropslige undersøgelser ikke skulle tages for pålydende.

- Det lyder rigtig grimt, hvis man tager det bogstaveligt, forklarede han i byretten.

- Men det var ment som en joke. Der er en frisk tone imellem os. Det er nu engang den jargon, vi har på holdet.

I byretten blev politiassistenten frifundet for samtlige forhold.

Men Vestre Landsret finder ham skyldig i krænkelse af privates ret, da han bevidst valgte at stoppe en af de to mænd og visitere ham, da en ung betjent skulle oplæres i at skrive sager om narkokørsel.

Det er nu op til Rigspolitiet at afgøre, om politiassistenten kan fortsætte som betjent efter dommen.

/ritzau/