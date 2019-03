Bornholms Politi er i gang med at undersøge en anmeldelse om en voldtægt i Rønne på Bornholm.

Voldtægten fandt angiveligt sted ved Stenbanen klokken 05:00 lørdag morgen, hvor en mand - ifølge anmeldelsen - overfaldte en yngre kvinde.

I en pressemeddelelse skriver Bornholms Politi, at de er i fuld gang med de tekniske undersøgelser og afhøringer for at klargøre omstændighederne ved overfaldet.

Den forurettede kvinde bliver undersøgt af en retsmediciner med henblik på at sikre spor, ligesom gerningsmanden også undersøges.

Mikael Schollert, som er pressekontakt hos Bornholm Politi, fortæller til B.T., at de ikke kan udtale sig yderligere om sagen, da anklageren vil begære om lukkede døre til grundlovsforhøret senere i dag af hensyn til ofret.

Han fortæller dog, at der ikke er noget, der indikerer, at gerningsmanden og ofret kendte hinanden på forhånd.



Har du hørt eller set noget i området ved Stenbanen omkring kl. 05:00 her til morgen vil Bornholms Politi meget gerne høre fra dig på 114.