Politiet har taget DNA-prøver fra rifter på en mands ben for at undersøge, om der er tale om et ulvebid.

En 26-årig mand blev tirsdag aften ifølge eget udsagn bidt af et "ulvelignende" dyr.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der modtog en anmeldelse fra manden kokken 21.49 tirsdag, i en pressemeddelelse.

Ved hjælp af DNA-prøver undersøger politiet nu, hvorvidt der var tale om en ulv eller et andet dyr.

Hændelsen skete ved mandens have i Hjelmrode i Aabenraa. Den 26-årige pådrog sig rifter på læggen som følge af biddet.

Dyret beskrives af manden som cirka 70 til 80 centimeter høj med en grå/hvid farve og et stort hoved.

Manden har over for politiet beskrevet, at han gik udenfor for at se, hvad der havde skræmt hans hund. Her mødte han det ulvelignende dyr, der kortvarigt bed ham i buksebenet.

Den 26-årige sparkede til dyret, der herefter slap sit bid og løb fra stedet.

Politiet er interesseret i at høre fra personer, der måtte have kendskab til, at en større hund havde været løs i området tirsdag aften.

Politiet oplyser videre, at det er uvist, hvornår resultaterne fra DNA-prøven foreligger.

/ritzau/