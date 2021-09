Opdatering: Politiet har på Twitter skrevet, at der ikke er noget, der tyder på, at det mistænkelige forhold har relation til gymnasiet.

Nordsjællands Politi er til stede på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød

Det er de i forbindelse med en politiaktion for at undersøge et mistænkeligt forhold.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor B.T.

B.T har også snakket med Hans Christian Storm, der er elev på Frederiksborg Gymnasium.

Han fortæller, at politiet ankom til gymnasiet, da han sad og havde time.

»Vi ved ikke så meget, vi sidder og venter i klasselokalerne på at få lov til at gå. Vi har ikke fået noget at vide,« lyder det fra Hans Christian Storm, der går i 2.Y.

Politiet bekræfter over for B.T., at alle elever under aktionen blev bedt om at gå ind i deres klasser og blive der.

Vi er tilstede ved Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, hvor vi undersøger et mistænkeligt forhold. Vi kan pt ikke oplyse yderligere, men opdaterer her så snart, det er muligt #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) September 6, 2021

Opdateres …