Sydøstjyllands Politi har onsdag eftermiddag været i gang med en dramatisk aktion på E45 Østjyske Motorvej ved Horsensvej.

Her blev motorvejen afspærret, da en kvinde truede med at hoppe fra motorvejsbroen ved Horsensvej og ned på vejen under.

Heldigvis endte sagenn lykkeligt.

Det fortæller vagtchef Jørn Bystrup til B.T.

»Der var tale om en kvinde, som ville hoppe fra broen. Derfor sendte vi vores folk derud og spærre motorvejen af,« siger vagtchefen.

Dernæst fik politiet sendt sine forhandlere ud til stedet, som tog kontakt til kvinden.

»Det lykkedes dem at få hende talt fra sit foretagende. Så det endte lykkeligt,« siger Jørn Bystrup.

»Kvinden gik med til at få hjælp. Og hun er nu kørt til psykologisk afdeling på Vejle Hospital. Det har nok været et råb om hjælp,« forklarer vagtchefen.

Selve aktionen tog ifølge vagtchefen ikke mere end 10-12 minutter.

Og både politi og forhandlere er taget fra stedet igen.

Derfor er den travle motorvej også åbnet igen.