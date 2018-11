Kampklædt politi med automatvåben troppede den 5. oktober op ved svindelsigtede Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayats, lejlighed i Hvidovre.

En beboer i området fortæller til B.T., at politiaktionen talte 8-10 betjente, hvoraf 'flere bar automatvåben'.

Den dramatiske episode bekræftes af to andre beboere i området, der fortæller, at politiet var mødt op med flere vogne, og at 'betjente bar kasser' ud fra Karina Jamilla Hayats lejlighed, der ligger i et område med rødstensrækkehuse med andelslejligheder.

Onsdag aften stod Britta Nielsens to døtre, storesøster Karina Jamilla Hayat på 34 år og lillesøster Nadia Samina Hayat på 31 år, frem på landsdækkende tv på Kanal 5 og bedyrede deres uskyld i svindelsagen, hvor de begge er sigtet for hæleri af 'særlig grov beskaffenhed'.

Britta Nielsen i retten i Sydafrika kort før hendes udlevering til Danmark. Foto: SIPHIWE SIBEKO

I det rå, uklippede interview på over to timer, som er lagt ud på dplay.dk, bekræfter Karina Jamilla Hayat, at politiet har været på hendes bopæl.

»Der har været ransaget hjemme hos mig, men jeg blev ikke anholdt. Men de (politiet, red.) har snakket med mig,« siger hun.

Ifølge Karina Jamilla Hayat har politiet ikke konkretiseret, hvad hun er er sigtet for, ud over den generelle sigtelse for hæleri af 'særlig grov beskaffenhed'.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at sætte beløb på, hvor mange penge fra moderens formodede svindel, Karina Jamilla Hayat har modtaget. Men i interviewet på Kanal 5 berører Karina Jamilla Hayat det selv.

Her kommer det frem, at hun har lånt omkring en halv million kroner af sin mor til en Audi. Derudover har hun lånt penge til en computer og andre 'småting, hverdagsting og husholdning'.

»Min mor foreslår at låne mig pengene frem for at låne dem i banken,« siger Karina Jamilla Hayat.

Hun anslår, at hun har lånt 'lidt under en million eller sådan noget' af sin mor. Lån, som hun aldrig har betalt tilbage, bekræfter hun i interviewet.

Mens Britta Nielsen og de to pigers storebror, Jimmy Hayat, begge er varetægtsfængslede for henholdsvis bedrageri for mindst 111 mio. kr. og groft hæleri for over 3,6 mio. kr., lever de to hælerisigtede døtre stadig deres liv i frihed.