Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politi og ambulance er tirsdag aften til stede på Ruvinolavej i Valby, København.

Vagtchefen ved Københavns Politi, Henrik Brix, fortæller, at man klokken 19.14 fik en anmeldelse om, at en mand både havde været udsat for vold og var blevet stukket med kniv.

»Vi er derude nu og har truffet en mand, der har været udsat for vold. Men han er ikke blevet stukket med kniv. Om der er en anden, er vi ved at undersøge,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at forurettede, som politiet har truffet på stedet, ikke har været »så meddelsom.«

»Vi ligger og kører rundt derude. Vi håber, forurettede kan lede os på sporet af noget,« siger han.

Opdateres …