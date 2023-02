Lyt til artiklen

Tre personer er lørdag eftermiddag blevet anholdt i Frederikssund.

Politiet mistænker, at de tre personer har tilknytning til en igangværende sag, og man er derfor lige nu i gang med en videre efterforskning af sagen.

De tre anholdte befinder sig lige nu på Vinge Station, hvor politiet er til stede.

»Vi kan lige nu kun sige, at de er blevet anholdt fordi vi har en formodning om, at at de har en relation til en sag, vi efterforsker,« oplyser Henrik Thelin, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.

»Det er en sag, der drejer sig om personfarlig kriminalitet, mere kan vi ikke sige lige nu,« siger Henrik Thelin.

B.T. følger sagen.