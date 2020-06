Politiet er onsdag aften til stede ved Motalavej i Korsør efter meldinger om et større slagsmål.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi er på stedet på grund af slagsmål og uorden i området. Vi er kørt derop for at genskabe roen og sørge for, at det ikke blusser op igen, så nogen ender med at komme til skade,« fortæller vagtchef Ole Hald.

Der er lige nu ro på stedet, men politiet vil fortsat være i området i noget tid endnu, så der ikke opstår nye uroligheder.

Vagtchefen oplyser videre, at ingen er kommet til skade, ligesom ingen er blevet anholdt for nu.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.00.

Opdateres...