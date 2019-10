Der er her til eftermiddag en politiaktion ved Frederikssundsvej i København.

Det bekræfter Københavns Politi til B.T.

Det drejer sig om et skænderi i en lejlighed mellem to personer med relation til hinanden.

»Der er så en kvinde, som løber fra lejligheden, og vi kører hen til et nærliggende pizzaria, hvor hun er løbet hen, for at tage en snak med hende,« siger vagtchefen Kristian Rohdin.

Personen i leligheden bliver anholdt for at have truet kvinden, men vagtchefen påpeger, at ingen er kommet fysisk til skade.

»Kvinden er kørt på skadesturen, men det er fordi, hun er lidt chokeret efter episoden, så hun får noget mental vejledning,« siger han.

Anmeldelsen om uro i en lejlighed kom hos politiet klokken 14.25.

Aktionen er afsluttet med en enkelt anholdt.