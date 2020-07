En hærværks-bande har på det seneste skabt utryghed i Herlev, hvor beboere har følt sig utrygge.

Ifølge vagtchef ved Københavns Vestegns Politi,Jens Møller er det den samme gruppering, der har lavet ballade i området det sidste stykke tid.

Men nu har politiet formentlig fanget ballademagerne.

Onsdag aften modtog politiet en anmeldelse om hærværk ved Bangs Torv i Herlev. Der er blevet smadret et busskur og kastet med fyrværkeri og kanonslag.

Men politiet var i forvejen til stede i området.

For at skabe tryghed for beboerne har politiet nemlig haft en politibus i området, så de var synlige for borgerne.

Alligevel kom der ballade igen onsdag aften.

Politiet er lige nu i gang med at undersøge hændelsen.