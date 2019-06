Politiet er tilstede ved en dramatisk politiaktion i Bispehaven i Aarhus. Øjenvidne fortæller om granat-lignende lyde fra en boligblok, og en mand, der forsøger hoppe ud fra 3. sal.

Billeder fra stedet viser kampklædte politibetjente i hvert hjørne af bygningen, flankeret af hunde og maskinpistole, ligesom der er flere ambulancer på stedet.

Østjyllands Politis vagtchef Morten Bang Rasmussen bekræfter, at politiet er tilstede i området.

B.T. har talt med et øjenvidne, der fortæller, at der er minimum fem politibiler til stede og civile betjente til stede.

Et øjenvidne har set en mand forsøge at hoppe ud af vinduerne i en lejlighed i Bispehaven i Aarhus. Vis mere Et øjenvidne har set en mand forsøge at hoppe ud af vinduerne i en lejlighed i Bispehaven i Aarhus.

»Jeg hørte fem granat-lignende lyde, hvor hele bygningen rystede, og der kom røg ud fra huset,« siger vidnet og tilføjer:

»Så går jeg ud, og så ser jeg, at en fyr prøver at hoppe ud af 3. sal.«

​B.T.s udsendte fortæller, at han har set omkring 40 fra ordensmagten i området. Mange var involveret i at spærre adgangsveje til den ene boligblok i Bispehaven af.

Et øjenvidne fortæller til B.T. at kampklædte betjente med maskinpistoler og civile betjente er massivt tilstede ved en boligblok i Bispehaven i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig (BYRD) Vis mere Et øjenvidne fortæller til B.T. at kampklædte betjente med maskinpistoler og civile betjente er massivt tilstede ved en boligblok i Bispehaven i Aarhus. Foto: Rasmus Laurvig (BYRD)



Mindst to ambulancer og en lægeambulance var også tilkaldt til det sociale bolig byggeri. De kørte dog alle tre igen uden udrykning.

B.T. har forsøgt at få kommentarer til aktionen fra politikredsen, men vagtchefen har ikke yderligere kommentarer.

På twitter skriver Østjyllands Politi: 'Vi har her fredag aften haft en politindsats i Bispehaven. Vi er fortsat i gang med undersøgelser på stedet. Alt er roligt. Vi ønsker ikke at udtale os mere om indsatsen.'

Øjenvidnet fortæller, at politiet har lukket vejene omkring blokken. Et andet vidne ved siden af den pågældende boligblok fortæller, at beboerne i opgangen ikke har haft lov til at komme ind i deres respektive lejligheder.

Opdateres...