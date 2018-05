Christianitter holder tirsdag aften møde om Pusher Streets fremtid. Politiet håber på permanent nedlukning.

København. På trods af nærmest utallige aktioner gennem årene har Københavns Politi endnu ikke formået at stoppe den ulovlige handel med hash på Christiania.

Derfor er håbet nu, at christianitternes beslutning om en midlertidig nedlukning af hashgaden Pusher Street kan blive permanent.

Det siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, efter at hashkøbere tirsdag formiddag blev mødt af et to meter højt hegn og beskeden om, at gaden er lukket "de næste par dage", og at ambitionen er at åbne for en "mere hyggelig" gade.

- Det er et initiativ, vi hilser velkommen. Vi vil hjælpe og understøtte det gode Christiania i at opretholde en lukning af Pusher Street, siger Lars-Ole Karlsen, der som leder af den såkaldte Operativ Specialafdeling står i spidsen for politiets indsats på Christiania.

Han understreger, at politiet tirsdag ved 18-tiden endnu ikke har været i dialog med christianitterne. Derfor ved han heller ikke, om målet fra deres side er en egentlig lukning for hashsalget.

Det tyder intet dog på. Snarere handler lukningen om, hvem der skal have lov at sælge. Angiveligt er mange beboere trætte af, at bander og rockere har indtaget gaden, selv om de ikke har nogen tilknytning til fristaden.

Ikke desto mindre mener Lars-Ole Karlsen, at et samarbejde med christianitterne kan være vejen frem.

- Det er politiets opgave at håndtere kriminaliteten, og det gør vi, alt hvad vi kan. Men vi er glade for, at også borgerne gør noget aktivt i deres nærområde, siger vicepolitiinspektøren.

Spørgsmål: I år har I foreløbigt foretaget otte rydninger af Pusher Street. Men hver gang er boderne oppe igen efter få timer. Er der nogen udsigt til, at politiet nogensinde får bugt med hashsalget?

- Som svar på dit spørgsmål er det, at vi hilser initiativet velkommen - at også Christiania ser det organiserede og åbenlyse hashsalg som et problem. At man tilsyneladende vil det til livs, siger Lars-Ole Karlsen.

Tirsdag aften holder christianitterne et såkaldt fællesmøde. Efter mødet ventes der en udmelding om, hvad planen i Pusher Street er.

/ritzau/