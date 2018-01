Østjyllands Politi er uenige i byrets afgørelse om, at 22-årig mand får sit pas tilbage allerede 1. marts.

Aarhus. Det er ikke i orden, at en 22-årig mand fra Aarhus, som har været i Syrien og angiveligt har haft kontakt til Islamisk Stat, allerede kan få et nyt pas og dermed forlade Danmark 1. marts 2018.

29. december besluttede Retten i Aarhus, at manden vil kunne få et nyt pas fra den dato.

Men Østjyllands Politi mener, at han ikke bør kunne få et nyt pas før 26. juni og har derfor valgt at kære afgørelsen fra Retten i Aarhus.

- Vi mener, at der er tale om så alvorlige forhold, at fristen bør forlænges til den dato, vi i første omgang vurderede, var den rigtige, skriver Signe Mikkelsen, som er juridisk konsulent ved Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har manden flere gange været i Syrien og Tyrkiet, og han er angiveligt blevet såret på en af sine rejser.

Desuden har han oprettet en forening, som han bruger til at distribuere penge i området, ligesom han i Syrien har haft kontakt til personer, der sympatiserer med Islamisk Stat, lyder det fra politiet.

Dermed er han ifølge Østjyllands Politi til fare for Danmarks sikkerhed, hvis han får lov til at rejse ud igen.

Nu er det så op til Vestre Landsret at afgøre, hvornår den 22-årige aarhusianer kan få sit pas og dermed mulighed for at rejse ud af landet.

/ritzau/