Københavns Politi har ryddet hashboderne i Pusher Street på Christiania. Man risikerer også skærpet straf.

Københavns Politi har onsdag sat gang i to dages nedlukning af Pusher Street på Christiania.

Det skriver politikredsen på det sociale medie X.

- Boderne blev ryddet klokken 9, og vi vil resten af onsdagen og hele torsdag være synligt til stede i både Pusher Street og i resten af den skærpede strafzone på og omkring Christiania, skriver politiet.

Siden midten af januar har der været en målrettet skærpet strafzone på og omkring Christiania.

Det betyder blandt andet, at købere og sælgere af ulovlige stoffer risikerer hårdere straffe end normalt.

Foreløbigt gælder strafzonen frem til 10. juli klokken 12.

Strafzonen betyder, at en køber straffes med fængsel, hvis det er anden gang, at man bliver taget i at købe ulovlige stoffer på Christiania.

En strafzone er ikke det samme som en visitationszone, hvor politiet må visitere borgere uden en konkret mistanke.

Københavns Politi skriver på X, at man tirsdag sigtede i alt 23 personer for besiddelse af hash til eget forbrug inden for zonen.

Politiet varslede den to dage lange lukning mandag. Her lød det, at det sker som et led i den helhedsplan, der er lavet for Christiania.

Helhedsplanen har blandt andet til formål at lukke ned for hashhandlen i fristaden.

At politiet rydder boderne på Christiania, er der ikke noget nyt i. I et svar til Folketingets Retsudvalg oplyste justitsministeren sidste år, at i perioden fra januar til maj var boderne blevet lukket ned 34 gange. I 2022 skete det 100 gange.

Men i efteråret gik politiet ud på forhånd og oplyste, at man den 22. november klokken 15 ville fjerne hashboderne og "lukke Pusher Street midlertidigt", som det hed.

Siden er politiet flere gange rykket på området efter først at have meldt sin ankomst.

/ritzau/