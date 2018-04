En 66-årig mand sigtes for at have skudt en ulv i sidste uge. Angiveligt er der optagelser af nedskydningen.

Herning. Midt- og Vestjyllands Politi arbejder på at få fat på videomateriale, som angiveligt skulle vise en episode, hvor en ulv i sidste uge blev skudt ved Ulfborg.

Det oplyser politikommissær Poul Østergaard fra Midt- og Vestjyllands Politis Særlovscenter.

- Vi regner med, at der ligger nogle optagelser, som vi gerne vil have fat på, siger politikommissæren, der oplyser, at politiet ikke har set optagelserne i sin fulde udstrækning.

Optagelserne skal være filmet af private, som har været på stedet. Men politiet kan endnu ikke sige, om optagelserne dokumenterer, at en 66-årig sigtet mand står bag ulvedrabet.

- Jeg kan ikke kommentere nærmere på optagelserne, når vi ikke har set dem og nærmere ved, hvad de indeholder, siger Poul Østergaard.

- Vi skal have legaliteten på plads. Vi skal se, om vi skal have en kendelse. Vi skal selvfølgelig have det lovmæssige på plads både i forhold til at få optagelserne og også i forhold til at bruge dem.

Det var mandag eftermiddag, at en ung hunulv blev skudt ned på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland.

Efterfølgende modtog politiet en anmeldelse fra en person, som efter eget udsagn havde overværet nedskydningen.

Kort før klokken 14.30 havde vidnet set en mand komme kørende i bil til marken, affyre skud mod ulven fra bilen og køre væk fra stedet igen.

På gerningsstedet fandt politiet en ung hunulv, som var dræbt af skud. Der blev endvidere fundet et nyligt afskudt patronhylster.

Senere mandag anholdt politiet en 66-årig mand fra lokalområdet, som er blevet sigtet for at have skudt ulven og dermed overtrådt jagtloven. Han nægter at have skudt ulven.

Politiet mangler fortsat svar på undersøgelser i sagen.

- Vi afventer stadig resultater af nogle af de undersøgelser, og der vil gå nogle uger, før vi har resultaterne. Derefter kan vi så genafhøre den 66-årige, siger politikommissæren.

/ritzau/