Politi mener at have identificeret, hvem der angiveligt tæskede en 22-årig mand til døde. De efterlyses.

To formodede gerningsmænd bag et dødeligt overfald i Horsens lørdag er identificeret. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet opfordrer de to til at melde sig selv inden onsdag klokken 18. Gør de ikke det, bliver de efterlyst med navn og billede.

- Politiet er via efterforskningen nu bekendt med identiteten på begge gerningsmænd. Såfremt de ikke melder sig selv i dag, onsdag den 24. april 2019, inden klokken 18.00, vil politiet efterlyse dem offentligt med navn og billede, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Sydøstjyllands Politi giver ingen beskrivelse af, hvordan de pågældende gerningsmænd menes at se ud.

De menes altså at have sparket og slået en 22-årig mand, som endte med at få blødninger i hjernen. Tirsdag afgik han ved døden.

Voldsepisoden fandt sted i et grønt område i Horsens lørdag.

/ritzau/