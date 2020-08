En 43-årig mand blev søndag aften udsat for et groft overfald i sit eget hjem i Greve.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten:

»Søndag aften blev en 43-årig mand fra Greve overfaldet i sit hjem af tre maskerede mænd, der sparkede og slog den 43-årige blandt andet med et haveredskab. Politiet har siden overfaldet efterforsket sagen for at klarlægge motivet det til voldelige overfald og finde frem til mistænkte i sagen,« lyder det.

Og motivet skal formentlig findes i en hændelse, der skete en times tid forinden overfaldet.

»Den ene af overfaldsmændene henviste under overfaldet til en episode i trafikken, som den 43-årige en times tid forinden havde været involveret i,« skriver politikredsen videre.

Her havde den 43-årige haft en kontrovers med en fører af en såkaldt 'crosser', fordi han ifølge den 43-årige havde kørt hasarderet.

»Crosseren havde ramt den 43-åriges bil, og han ønskede politiet frem på stedet. Dette ønskede føreren af crosseren ikke, og der opstod en kontrovers imellem den 43-årige og føreren af crosseren. De kørte herefter begge fra stedet, uden at sagen blev anmeldt til politiet.«

Politiet rykkede umiddelbart efter overfaldet ud til mandens adresse, men her var der ingen at finde.

Derfor søger politiet nu vidner til både overfaldet og til den påståede kontrovers, som der skulle have fundet sted en times tid forinden.

Føreren af crosseren beskrives som:

Mand, dansk af udseende, 18-20 år, 180 cm. Kropsbygning: Kraftig. Hudfarve: Hvid. Talte: Dansk. Iført: Ukendt tøj og havde en styrthjelm på hovedet. Kørte på en grå/hvid crosser uden nummerplade, som larmede højt under kørslen.

Derudover beskrives de tre maskerede mænd kort før overfaldet af vidner som henholdsvis:

Mand, dansk af udseende, 35-45 år, 180-185 cm. Kropsbygning: Fedladen. Hudfarve: Hvid. Hårfarve: Lys. Yderligere kendetegn: Full sleeve tattoveringer. Talte: Dansk. Iført: Sorte bukser, sort trøje, sort halsedisse og solbriller.

Mand, dansk af udseende, 35-45 år, 175-180 cm. Kropsbygning: Fedladen. Hudfarve: Hvid. Hårlængde: Kronraget. Talte: Dansk. Iført: Sort tøj.

Mand, dansk af udseende, 45-50 år, 170 cm. Kropsbygning: Almindelig. Hudfarve: Hvid. Hårfarve: Lys. Hårlængde: Kort. Yderligere kendetegn: Solbrændt i huden. Talte: Dansk.

Ved overfaldet fik manden en flænge i hovedet, men ingen livstruende skader.

Har du oplysninger om sagen, kan du kontakte politiet på 1-1-4.