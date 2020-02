Seks udenlandske mænd er anholdt efter fund af elværktøj, pc'ere, chokolade, løbetøj og meget andet.

En udenlandsk varebil ved færgen i Rødbyhavn viste sig søndag aften at være proppet med mere end 1.000 plader chokolade, løbetøj, højttalere, pcere, elværktøj og meget andet.

Politiet tror, at der var tale om en tyvebande bestående af seks udenlandske mænd, som prøvede at komme ud af landet med tingene.

Mændene sigtes for tyveri og/eller hæleri. De fremstilles mandag i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiinspektør ved selvsamme politi, Kim Kliver, fortæller, at der nu ligger et stort arbejde foran politiet, som skal undersøge, hvor tyvekosterne præcist kommer fra. Derudover oplyser han, at tyvekosterne har en anslået værdi på omkring 500.000 danske kroner.

Der er dog mulighed for, at beløbet vokser sig enten større eller mindre i løbet af efterforskningsarbejdet.

Det var politiets udlændingekontrolafdeling, som gennemførte undersøgelsen af varebilen og dermed fandt frem til de formodede tyvekoster. Afdelingen arbejder blandt andet på at afsløre såkaldt omrejsende kriminelle.

Politiet bruger begrebet om udlændinge, der ikke har fast bopæl i Danmark, og som lever af organiseret berigelseskriminalitet. Herunder blandt andet indbrud, tyveri og hæleri.

I de senere år politiet haft et særligt fokus på denne type kriminelle.

Sydsjællands -og Lolland Falsters Politi vil mandag ikke oplyse de anholdtes nationalitet. De er dog fra samme land, fortæller politiinspektør Kim Kliver.

Sagens anklager, Siw Olsen, oplyser desuden, at de er i alderen fra 30 til 39 år.

