Københavns Politi var massivt til stede ved Nørrebro Station i København tidligere onsdag aften.

Vagtchef ved Københavns Politi, Lars Westerweel, fortæller til B.T., at politiet nu er væk fra stedet. De var ellers troppet talstærkt op, fordi de havde fået en anmeldelse om et muligt skyderi.

»Vi har ikke kunnet konstatere, at der er blevet skudt i området, og derfor er vi ikke længere derude,« siger han.

Politiet er dog stadig massivt til stede i brokvarteret på grund af den seneste tids mange skyderier.

Tidligere onsdag aften sagde Lars Westerweel:

»Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om et kriminelt forhold ved Frederikssundsvej 3. Jeg har ikke yderligere kommentarer.«

En medarbejder i 7-Eleven ved Nørrebro Station fortæller til B.T., at politiet havde spærret området ved stationen, hvilket politiet bekræfter.

»Det er 10-15 betjente foran butikken, som politiet har lukket midlertidigt, mens de afhører folk i området,« siger medarbejderen Daniel Seistrup.

Ifølge Daniel Seistrup har politiet spurgt ind til, hvorvidt medarbejderne på 7-Eleven har hørt affyrede skud.

Det er ikke blevet bekræftet af Københavns Politi, hvorvidt det er en skudepisode, som politiet efterforsker.

I den seneste tid har der været flere skyderier i omkring København, og flere steder er der etableret visitationszoner.

Forleden oplyste politiet, at den seneste tids skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.