Det var en brand i et hus i Vemmelev søndag morgen, som i sidste ende fik politiet til at nedsætte en specialgruppe af efterforskere.

I huset fandt politiet en 80-årig død mand. Han var dræbt, før branden brød ud. Politiet efterforsker nu tre drab på Vestsjælland siden februar.

Tirsdag oplyste politiet, at der er mulighed for, at de tre drab hænger sammen. Siden er det væltet ind med tip.

»Vi har modtaget godt 30 henvendelser i sagen, og de er alle fra folk, der har været forbi gerningsstedet i Vemmelev. Dem skal vi have kigget på. Men der er ikke nogen af dem, der har givet et afgørende gennembrud,« siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Han vil imidlertid ikke komme nærmere ind på, hvorfor man mener, at der er en sammenhæng mellem de tre drab.

I følge tidligere drabsefterforsker ved Rejseholdet Jan Jarlbæk bygger politiet formentlig deres teori på en lang række ligheder.

»Man efterforsker her en mulig serieforbrydelse. Det er nærliggende at tænke, at det er den samme eller de samme personer, der har begået de her drab,« siger Jan Jarlbæk, tidligere drabsefterforsker ved Rejseholdet:

»Det er en serie af mord, der ligner hinanden med mange sammenfald.«

For at forstå, hvad det er for en opgave, politiets specialenhed nu står over for, skal vi tilbage til midten af februar og den lille landsby Gundestrup i Oddsherred.

Her fik politiet den 14. februar klokken 7.00 om morgenen en melding om et hus i brand.

Da betjente og brandvæsen kom frem til stedet, fandt de 65-årige Finn Steensen Ørsdal død i huset.

Han var blevet udsat for ‘meget brutal vold’ og et ‘koldblodigt drab’, før branden brød ud, forklarede politiet.

De luftede samtidig en teori om, at drabet kunne hænge sammen med, at der gik rygter om, at Finn Steensen Ørsdal lå inde med en stor mængde kontanter.

Næste drab skete godt to måneder senere – søndag den 21. april. Her blev politi og brandvæsen endnu en gang kaldt ud til et brændende hus. Denne gang i Ruds Vedby.

Huset brændte, men beboeren, 68-årige Kiehn Georg Andersen, var ikke på adressen, og politiet igangsatte efterfølgende en stor eftersøgning med droner, dykkere og hunde.

Fem dage senere fandt de Kiehn Georg Andersen i en grusgrav 10 kilometer fra hjemmet i Ruds Vedby. Også her kunne politiet konstatere, at der var tale om drab.

68-årige Kiehn Georg Andersen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere 68-årige Kiehn Georg Andersen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Også her viste det sig, at Kiehn Georg Andersen havde ligget inde med værdier – gamle mønter og antikviteter.

Den foreløbige kulmination kom den 16. juni.

Her blev politi og brandvæsen kaldt ud til et brændende hus i Vemmelev søndag morgen. Kort efter fandt de en 80-årig mand død i stuehuset.

Særlig efterforskningsgruppe

Tirsdag tog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi så konsekvensen og nedsatte en særlig efterforskningsgruppe, forklarede politiinspektør Kim Kliver.

Ligheder mellem de tre drab Ifølge Sydsjællands Politi kan de tre drab kobles til hinanden, men kredsen vil ikke komme nærmere ind på baggrunden for deres teori. Der er dog en række åbenlyse ligheder, som B.T. vil forsøge at ridse op herunder: Der er i alle tre tilfælde tale om ældre mænd

De tre ofre boede alle øde og ud til en landevej

Alle tre blev ifølge politiet dræbt, før deres huse blev sat i brand.

Det forlyder, at de alle på den ene eller anden måde samlede på noget værdifuldt, bl.a. møntsamling og reservedele fra veteranbiler. Den ene af de tre sager adskiller sig dog ved, at liget blev fundet i en nærliggende grusgrav og ikke i det udbrændte hjem.

En række sammenfald gør, at gruppen efterforsker alle tre sager.

»Det kan være måden, de er blevet slået ihjel på. Det kan være brandens karakter og udbredelse. Det kan være teleoplysninger. Der kan være mange ting,« forklarer Jan Jarlbæk:

»Det kan sagtens være nogle af de samme teknikere, som har arbejdet på de her gerningssteder, og så har sagt: ‘hov, det her så vi for ikke så længe siden et andet sted’.«

Selv om meget tyder på, at der kan være tale om en eller flere seriemordere, er der en god grund til, at politiet ikke bruger den betegnelse.

»Når man ikke ved det med sikkerhed, vil det være dumt. Politiet bliver kritiseret, hvis de drager alt for hastige konklusioner,« siger Jan Jarlbæk:

»Og så vil man ikke sætte det halve af samfundet i alarmberedskab ved at stå og sige, at der render en seriemorder rundt, som går efter ældre mænd, der bor alene.«

Sidste offer endnu ikke identificeret

Politiet har endnu ikke kunnet fastslå, om den 80-årige mand, der søndag blev fundet død i Vemmelev, er identisk med husets beboer.

B.T. har været i kontakt med naboer til det hus, der brændte.



De fortæller, at naboen, som er det mulige offer, var en aktiv ældre mand, der boede alene på ejendommen, som han ene og alene vedligeholdt.

Naboen beskrives som værende meget aktiv trods sin høje alder, og han brugte størstedelen af sin tid på at gøre gården i stand eller arbejde i haven.

Når det ikke var tilfældet, sad han jævnligt på en stol foran sin have og hilste på de forbipasserende.