Nordjyllands Politi rykkede ud til anmeldelse om piratfest og lukkede fuldstændig lovlig jazzkoncert.

Nordjyllands Politi lukkede tirsdag aften et jazz-arrangement i Tversted. Men nu erkender politiet, at arrangementet ikke skulle have været lukket.

Der er tale om festivalen Jazzy Days, der løber af stablen på Hotel Klitgården i den nordjyske by ved Tannis Bugt. Her modtog politiet en anmeldelse om, at der tirsdag aften var gang i en piratfest.

Politiet rykkede ud til stedet og lukkede arrangementet til stor frustration for både deltagere og arrangører.

- Pludselig stod vi i køkkenet med fire betjente, der ville lukke vores arrangement ned, og vi fik at vide, at der var hundepatruljer på vej, som skulle være med til at lukke festen ned, sagde arrangør Niels Ole Sørensen til det lokale medie Nordjyske onsdag morgen.

Men politiet havde slet ikke ret til at lukke for musikken og forlange gæsterne sendt hjem. For arrangementet var at betragte som et særskilt kulturarrangement, og arrangementet havde tilladelse til at fortsætte til midnat.

- Derfor burde politiet ikke have lukket det, men ladet det fortsætte til klokken 24, lyder det onsdag i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Politiinspektør Ole Kristiansen kommer i pressemeddelelsen ikke ind på, hvordan politiet kunne komme for skade at begå fejlen, men undskylder over for arrangørerne.

- Vi har stor forståelse for deres frustration. Og vi vil gerne beklage og undskylde over for arrangørerne, at vi lukkede arrangementet. Det skulle vi ikke have gjort, siger han.

/ritzau/